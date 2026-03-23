ОАЕ відновили роботу основного газопереробного заводу, але скоротили більшість виробництва ЗПГ

Проте єдиний діючий завод із виробництва ЗПГ країни на острові Дас у Перській затоці працює на дуже низькому рівні.

Об’єднані Арабські Емірати відновили роботу свого найбільшого газопереробного заводу після атаки минулого тижня, яка змусила зупинити цей критично важливий для забезпечення країни об’єкт.

Як пише Bloomberg, про це повідомило джерело, обізнане з ситуацією.

Водночас, за словами співрозмовника видання, єдиний діючий завод із виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) країни на острові Дас у Перській затоці працює на дуже низькому рівні через неможливість експорту через Ормузьку протоку. Потужність підприємства становить 6 млн тонн на рік, і його не зупинили повністю, щоб мати змогу швидко відновити повноцінну роботу після відкриття протоки. Деталі щодо поточного рівня виробництва не уточнюються.

Енергетична інфраструктура по всій Перській затоці зазнає атак у міру ескалації війни з Іраном. Це змусило великих виробників скоротити видобуток нафти, призвело до зупинки нафтопереробних заводів і спричинило масштабні пошкодження на найбільшому у світі заводі з експорту ЗПГ у Катарі. Наразі увага зосереджена на 48-годинному ультиматумі президента США Дональда Трампа Ірану відкрити Ормузьку протоку, інакше він загрожує ударами по електростанціях, а також на погрозах Тегерана завдати ударів у відповідь по об’єктах у регіоні.

Компанія Adnoc Gas Plc, яка управляє заводом у Хабшані та підприємством на острові Дас, заявила в понеділок, що тимчасово скоригувала операції з виробництва ЗПГ у відповідь на порушення судноплавства в Ормузькій протоці. У заяві йдеться, що компанія активно співпрацює з клієнтами та партнерами, щоб за можливості виконувати зобов’язання за кожною угодою окремо.

Відновлення роботи заводу в Хабшані, а також постачання палива з Катару через трубопровід Dolphin дозволяють повністю забезпечувати внутрішню газову мережу країни.