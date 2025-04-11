Ігри Нескорених проведуть в Україні

У 2025 році змагання відбулися в Канаді.

Ігри Нескорених (Invictus Games) планують провести в Україні.

Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько, передає кореспондент Lb.ua.

За словами Приходька, домовленість про проведення змагань в Україні була досягнута під час зустрічі з принцом Гаррі.

«Учора ми зустрічалися з принцом Гаррі. Він уперше відвідав Україну, приїхавши до наших захисників, а не до чиновників і бізнесменів. Ми бачилися у Superhumans Center, де він зустрівся з пораненими бійцями. У нас була досягнута домовленість про те, що Invictus Games проведуть в Україні. Це дуже важливо для визнання наших ветеранів на міжнародному рівні й підтримки збоку всіх країн», – розповів заступник міністра.

Принц Гаррі є одним із засновників Invictus Games – міжнародних змагань серед військовослужбовців, які зазнали поранень під час служби. Перші змагання відбулися у 2014 році.

Нагадаємо, збірна ветеранів України взяла участь в Іграх Нескорених-2025, які відбулися у Канаді, та здобула 30 медалей.