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Ліга націй. Грузія – Україна. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 16 листопада, збірна України зіграє у п'ятому турі групового етапу Ліги націй УЄФА.

Ліга націй. Грузія – Україна. Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Георгій Судаков під час першого матчу проти Грузії у ЛН
Фото: EPA/UPG

18:05. Ми таємно пробралися до роздягалень команд і дізналися, в яких кольорах вони сьогодні гратимуть. Наші – у жовтому!

Форма збірної України на гру проти Грузії
Фото: Пресслужба УАФ
Форма збірної України на гру проти Грузії

Форма збірної Грузії на гру проти України
Фото: Пресслужба УАФ
Форма збірної Грузії на гру проти України

18:02. Стартовий склад збірної Грузії: Мамардашвілі – Квірквелія, Кашія, Лочошвілі – Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі, Шенгелія – Кварацхелія. 

18:01. Відомо, який стартовий склад обрав на гру Сергій Ребров! Наша одинадцятка: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Бражко, Шапаренко, Судаков – Мудрик, Зубков, Довбик.

18:00. Сьогодні "синьо-жовті" зіграють на стадіоні "Батумі Арена"! Гляньте, яка поляна красива!

Гравці збірної України під час тренування на стадіоні &quot;Батумі Арена&quot;
Фото: УАФ/Дан Балашов
Гравці збірної України під час тренування на стадіоні "Батумі Арена"

17:50. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за основними моментами поєдинку Грузія – Україна. Перед головним тренером українців Сергієм Ребровим стоїть чимало викликів, серед яких основний – замінити травмованих футболістів. Про те, хто не допоможе сьогодні збірній та чого чекати від грузинів – на Lb.ua. 

16 листопада 2024 року. Батумі. «Батумі Арена». Початок матчу – о 19:00. Температура повітря +12С, дощ.

Ласкаво просимо на матч п'ятого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Грузією та Україною. 

Стартові склади:

Грузія: Мамардашвілі, Квірквелія, Кашія, Лочошвілі, Какабадзе, Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі, Шенгелія, Кварацхелія. 

Головний тренер – Віллі Саньоль (Франція).

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бражко, Шапаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Арбітр – Кріс Кавана (Англія).

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