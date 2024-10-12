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Першокласний дебютант та гол Мудрика: як Україна обіграла Грузію в Лізі націй

Підопічні Сергія Реброва нарешті здобули перемогу, перервавши серію з двох поразок у ЛН. Цікаво, що українці грали проти лідера групи 1 (В), маючи повний лазарет травмованих. Через це у вчорашньому поєдинку одразу троє футболістів дебютували у складі національної команди. Про неймовірного Івана Калюжного, місце сили Михайла Мудрика і тандем Шапаренко – Судаков – на Lb.ua.

Першокласний дебютант та гол Мудрика: як Україна обіграла Грузію в Лізі націй
Михайло Мудрик проти захисників Грузії у матчі Ліги націй УЄФА.
Фото: EPA/UPG

Звичайний роботяга в центрі поля, який підкорив українських фанатів

Іван Калюжний – це футболіст, будемо відвертими, про якого середньостатистичний українець учора почув уперше. Так, опорний півзахисник виступає у складі “Олександрії”, де є беззаперечним гравцем основного складу, однак у збірній України ніколи до вчора не грав. Навіть у чарти молодих і перспективних не потрапляв.

Іван Калюжний у боротьбі за м'яч у матчі проти Грузії.
Фото: EPA/UPG
Іван Калюжний у боротьбі за м'яч у матчі проти Грузії.

Кар’єра футболіста, якому вже 26 років, складається доволі чудернацько, з від’їздами до Індії, Ісландії та поверненням до Олександрії. Тому появу його у стартовому складі спрогнозувати було складно. Водночас Сергій Ребров довірився футболісту і випустив опорника з перших хвилин у дебютному матчі. Той не підвів. За інформацією аналітичного центру sofascore, упродовж 90 хвилин гри Калюжний виграв 8 єдиноборств з 13 та 3 верхові дуелі з 4. Крім того, на рахунку Івана ключовий пас.

В умовах, коли висококласні футболісти Грузії намагаються створити небезпечний момент поряд з нашим штрафним майданчиком, саме Калюжний був тим стовпом, повз якого пройти не вдавалося. Складно виграти боротьбу у футболіста зі зростом майже 190 сантиметрів та вагою у 85 кілограмів… Дебютант у матчі з Грузією дійсно, як то кажуть, носив рояль за Судаковим і Шапаренком, звільнивши їх від чорнової роботи у захисті. Однак, уболівальникам він запам’ятався своїми очима й бажанням грати за свою країну не на словах, а на полі.

Іван Калюжний грає в захисті у матчі проти Грузії в Лізі націй УЄФА.
Фото: EPA/UPG
Іван Калюжний грає в захисті у матчі проти Грузії в Лізі націй УЄФА.

“Зіграти за національну команду було моєю мрією”, – сказав він після гри. Не скупився на компліменти футболісту Сергій Ребров. Коуч українців зауважив, що знає Івана ще з часів роботи в “Динамо” (тоді Калюжний був у другій команді киян, – Lb.ua), тому не сумнівався в його навичках. Чи зможе футболіст продовжити у тому ж дусі – питання відкрите, але цей поєдинок точно увійде в історію як бенефіс опорного півзахисника, який здивував усіх. І не лише він, на щастя.

Мудрик нагадав, що досі вміє грати у футбол

Нещодавно на Lb.ua вийшов матеріал про те, що робити Михайлові Мудрику далі після відверто провальних двох років у “Челсі”. Йожеф Сабо, Сергій Нагорняк і Євген Левченко намагалися проаналізувати проблеми українця та пояснити, як вийти з кризи. Після гри з грузинами склалося враження, що цей текст потрапив безпосередньо до рук Михайла, чи навіть швидше – до Реброва.

Михайло Мудрик біжить уперед у матчі проти Грузії в Лізі націй.
Фото: EPA/UPG
Михайло Мудрик біжить уперед у матчі проти Грузії в Лізі націй.

Тренер збірної України дав Михайлові свободу дій, при цьому не звільняючи того від гри в обороні. Мудрик відплатив результатом. По-перше, він забив чудовий гол на 35 хвилині матчу. Як у кращі часи у складі “Шахтаря” Мишко змістився з флангу в центр і точно вразив кут воріт суперника. 

Щобільше, Мудрик не був закріпленим суто на лівому фланзі. За потреби футболіст йшов ближче до центральної зони, розігрував м’яч із Судаковим, Шапаренком і Калюжним, відтягував на себе футболістів Грузії й справді виглядав задоволеним собою. Водночас він стабільно опускався нижче, допомагаючи Матвієнку відбирати м’яч, брав участь у пресингу. Як наслідок, Михайла визнали найкращим гравцем поєдинку.

Михайло Мудрик у дії під час матчу проти Грузії в Лізі націй УЄФА.
Фото: EPA/UPG
Михайло Мудрик у дії під час матчу проти Грузії в Лізі націй УЄФА.

Після гри він зауважив, що “ми більше хотіли перемогти й зробили це”. Крім того, вінгер тактично “з’їхав” з питання про порівняння з грузином Хвічею Кварацхелією, тим самим визначивши свої орієнтири. Мудрик поставив на перший план команду, а не себе, і це теж важливо.

Як поміститися на одній ділянці поля

Нарешті забули про власне его ще двоє гравців – це Георгій Судаков і Микола Шапаренко. Не те щоб вони були самозакоханими футболістами, які не думають про команду, але в останніх поєдинках відчувалося, що їм складно грати вдвох. Поодинці – без перебільшення обдаровані, розумні гравці, але разом хлопцям було складно.

Георгій Судаков під час матчу проти Грузії в Лізі націй УЄФА.
Фото: EPA/UPG
Георгій Судаков під час матчу проти Грузії в Лізі націй УЄФА.

Кожен з них волів самотужки розпочинати атаки, тягнув на себе із розрізними пасами, тим самим псуючи загальну картину гри. Напротивагу, у матчі з Грузією їм вдалося віднайти баланс, золоту середину в середині поля, даруйте вже за тавтологію. І Шапа, і Жора по черзі протягували м’яч, по черзі ризикували й, найважливіше, шукали один одного на полі. Футбольний розум дозволяв грати комбінаційно і результативно. Так, не все вдавалося, але вчора гравці вперше не затуляли один одного, а навпаки – виштовхували на футбольну сцену. Тому й кожен мав щонайменше один шанс відзначитися голом. 

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У підсумку Україна змогла перемогти у непростої команди Грузії, яка вже встигла пошуміти на Чемпіонаті Європи й очолила групу 1 у Лізі націй. Секрет полягає у простоті й балансі. Так, у складі збірної України грає чимало футболістів з кращих ліг світу, так, ми говоримо про “золоте покоління українського футболу”, але все це нічого не вартує без основи.

Гравці збірної України з футболу святкують після голу у ворота Грузії.
Фото: EPA/UPG
Гравці збірної України з футболу святкують після голу у ворота Грузії.

Українська збірна завжди вирізнялася працелюбністю й самовіддачею, без яких ні швидкий Мудрик, ні технічні Судаков і Шапаренко, ні потужний Забарний не зможуть гарантувати результат. Ця команда, особливо в умовах війни за незалежність, повинна грати серцем. Учора воно билося в унісон з усіма

У наступному матчі Україна зіграє проти Чехії. Матч заплановано на 14 жовтня.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
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