Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Олімпіада-2024. День 9. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 4 серпня, українські легкоатлети та гімнасти боротимуться за олімпійську медаль.

Олімпіада-2024. День 9. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.
Фото: EPA/UPG

16:10. Сьогодні очікуємо на фінали одразу у декількох дисциплінах легкої атлетики. Думаємо, що нагадувати вам не варто, адже саме 4 серпня відбудуться фінальні змагання Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Михайла Кохана. До старту залишилося трішки більше за 4 години, тому радимо поки отримати естетичне задоволення від легкої атлетики. Нижче:)

15:50. У дев'ятий змагальний день завершується груповий етап багатьох командних видів спорту. Чекаємо на зарубу в плей-оф.

15:40. Гольфа багато не буває! Скоро ми дізнаємося ім'я олімпійського чемпіона.

15:30. Про їзду верхи! Джессіка фон Бредов-Верндл з Німеччини стала олімпійською чемпіонкою в індивідуальній виїздці у вільному стилі. Срібло здобула ще одна німкеня Ізабелль Верт, а бронзу – британка Шарлотта Фрай.

15:10. Сьогодні також відбудеться фінал в одиночному чоловічому розряді з настільного тенісу. Трульс Мьорегорд зі Швеції та Фань Чженьдун з Китаю визначать між собою найкращого. Ловіть стіл, який сьогодні палатиме!

14:50. За 10 хвилин у шосейній велогонці стартує українка Юлія Бірюкова. Сьогодні потрібно викластися на максимум!

14:30. Сумні новини з локації метанні молота. Ірина Климець не змогла потрапити до 12-ки кращих у кваліфікації, тому завершила виступи на Іграх. Вона показала результат 66.95 метра.

14:10. На жаль, ні Рижикова, ні Ткачук не потрапили автоматично до півфіналу Олімпіади. Анна фінішувала четвертою (55.13 секунд), а Вікторія – восьмою (58.10). Українки візьмуть участь у втішних забігах та ще матимуть шанс пройти (чи пробігти) далі.

Вікторія Ткачук під час кваліфікаційних змагань з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024.
Фото: Ulf Schiler/athletix.ch
Вікторія Ткачук під час кваліфікаційних змагань з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024.

13:50. Паралельно у метанні молота змагається українка Ірина Климець.

13:35. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук розпочинають забіг на 400 метрів з бар'єрами. Бажаємо дівчатам удачі.

13:00. Розпочинаємо день зі стрільби. Максим Городинець і Павло Коростильов змагаються у стрільбі зі швидкісного пістолета на 25 метрів. Максим йде на проміжній 13-й позиції, Павло – 4-й.

Вітаємо, друзі, у 9 змагальний день українці будуть представлені у дев’яти видах спорту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies