Олімпіада-2024. День 9. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 4 серпня, українські легкоатлети та гімнасти боротимуться за олімпійську медаль.

16:10. Сьогодні очікуємо на фінали одразу у декількох дисциплінах легкої атлетики. Думаємо, що нагадувати вам не варто, адже саме 4 серпня відбудуться фінальні змагання Ярослави Магучіх, Ірини Геращенко та Михайла Кохана. До старту залишилося трішки більше за 4 години, тому радимо поки отримати естетичне задоволення від легкої атлетики. Нижче:)

Athlétisme x Esthétisme 🖼️

Quand vitesse et art se mélangent, on voit flou tellement c'est sublime ✨

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Athletics x Artistics 🖼️

When speed and art blend together, it's so sublime it leaves us in a blur ✨#Paris2024

📸 @flo_pernet pic.twitter.com/OhPwfCexMX — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

15:50. У дев'ятий змагальний день завершується груповий етап багатьох командних видів спорту. Чекаємо на зарубу в плей-оф.

The final straight!

It's the final day of the group stage in team sports tournaments 🤾‍♂️🏐🏀🤽‍♂️



Who will qualify for the finals?

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Dernière ligne droite !

C'est l'ultime journée de phase de groupe dans les tournois de sports collectifs 🤾‍♂️🏐🏀🤽‍♂️



Qui arrivera à se qualifier pour… pic.twitter.com/nDpyX7e8yU — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

15:40. Гольфа багато не буває! Скоро ми дізнаємося ім'я олімпійського чемпіона.

Olympic Golf Spotlight 🏌️‍♂️



Live for the stunning Golf National, where the best of the best compete for Olympic gold 🥇

What a Green Day!

📸 Paris 2024 pic.twitter.com/ffID1W5yQE — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

15:30. Про їзду верхи! Джессіка фон Бредов-Верндл з Німеччини стала олімпійською чемпіонкою в індивідуальній виїздці у вільному стилі. Срібло здобула ще одна німкеня Ізабелль Верт, а бронзу – британка Шарлотта Фрай.

Jessica VON BREDOW-WERNDL and her horse TSF DALERA BB are gold medallists! 🥇

Jessica takes 1st place with a total score of 90.093 and retains her Olympic title in Versailles

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Jessica VON BREDOW-WERNDL et son cheval TSF DALERA BB sont médaillés d’or ! 🥇

Jessica s’empare de… pic.twitter.com/3fXU4P2myi — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

15:10. Сьогодні також відбудеться фінал в одиночному чоловічому розряді з настільного тенісу. Трульс Мьорегорд зі Швеції та Фань Чженьдун з Китаю визначать між собою найкращого. Ловіть стіл, який сьогодні палатиме!

Like a final, the details make the perfection 🏓

The Arena Paris Sud welcomes you to experience the men's singles table tennis finals

🥉 1:30pm: Brazil - France

🥇🥈 2.30pm: Sweden - China

(GMT+1)

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Comme une finale, les détails font la perfection 🏓

L'Arena Paris Sud vous… pic.twitter.com/av6WMlBFXd — Paris 2024 (@Paris2024) August 4, 2024

14:50. За 10 хвилин у шосейній велогонці стартує українка Юлія Бірюкова. Сьогодні потрібно викластися на максимум!

14:30. Сумні новини з локації метанні молота. Ірина Климець не змогла потрапити до 12-ки кращих у кваліфікації, тому завершила виступи на Іграх. Вона показала результат 66.95 метра.

14:10. На жаль, ні Рижикова, ні Ткачук не потрапили автоматично до півфіналу Олімпіади. Анна фінішувала четвертою (55.13 секунд), а Вікторія – восьмою (58.10). Українки візьмуть участь у втішних забігах та ще матимуть шанс пройти (чи пробігти) далі.

Фото: Ulf Schiler/athletix.ch Вікторія Ткачук під час кваліфікаційних змагань з бігу на 400 метрів з бар'єрами на Олімпійських іграх-2024.

13:50. Паралельно у метанні молота змагається українка Ірина Климець.

13:35. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук розпочинають забіг на 400 метрів з бар'єрами. Бажаємо дівчатам удачі.

13:00. Розпочинаємо день зі стрільби. Максим Городинець і Павло Коростильов змагаються у стрільбі зі швидкісного пістолета на 25 метрів. Максим йде на проміжній 13-й позиції, Павло – 4-й.

Вітаємо, друзі, у 9 змагальний день українці будуть представлені у дев’яти видах спорту.