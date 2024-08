Олімпіада-2024. День 9. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Athlétisme x Esthétisme 🖼️

Quand vitesse et art se mélangent, on voit flou tellement c'est sublime ✨

-

Athletics x Artistics 🖼️

When speed and art blend together, it's so sublime it leaves us in a blur ✨#Paris2024

📸 @flo_pernet pic.twitter.com/OhPwfCexMX