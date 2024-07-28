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Олімпіада-2024. День 2. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У другий змагальний день українці боротимуться за медаль у трьох дисциплінах.

Олімпіада-2024. День 2. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Український дзюдоїст Богдан Ядов під час змагань.
Фото: IJF

12:45. Вода в річці Сена все ж брудна. На Олімпіаді скасували тренування з тріатлону через стан води. У Франції кажуть, що причина забруднень – дводенна злива. Закликаємо мера Парижа Анн Ідальго не купатися в Сені, бо можуть бути проблеми.

12:40. Згодом свій виступ розпочне українська спортсменка з настільного тенісу. В 1/32 фіналу Маргарита Песоцька змагатиметься проти представниці Тайланду Ораван Парананг.

12:33. Повертаємося до спортивної гімнастики! Єдина українська атлетка у цьому виді спорту Анна Лащевська закінчила виступи у кваліфікації, набравши 50.298 очок за підсумками 4 снарядів. Зараз вона йде 7-ю (до фіналу кваліфікують 24 найкращих). Змагання зі спортивної гімнастики серед жінок триватиме фактично весь день.

12:29. Тим часом китайський стрілець Сє Юй став олімпійським чемпіоном у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед чоловіків. Друге і третє місце посіли італійці  Федеріко Мальдіні й Паоло Монна відповідно.

12:25. На вогневий рубіж вийшов український стрілець Сергій Куліш. Він випробувує свої сили у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Влучності тобі, Сергію. 

12:20. Браво, Богдане! Український дзюдоїст Богдан Ядов здолав Айбека Уулу з Киргизстану в 1/16 фіналу Олімпійських ігор!

12:00. За декілька хвилин український дзюдоїст Богдан Ядов (66 кг) вийде на татамі Олімпійських ігор.

Вітаємо, друзі! Сьогодні на Олімпійських іграх-2024 у Парижі відбудуться змагання у 25 видах спорту. У 8 з них розіграють 13 комплектів нагород.

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