Олімпіада-2024. День 2. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

The first gold medal of the day goes to China in the 10m air pistol shooting event! Yu Xie scored 240.9 points in Chateauroux 🥇

-

La première médaille d'or de la journée est pour la Chine en tir au pistolet à air comprimé 10m ! Yu Xie s'offre le titre à Châteauroux avec un score… pic.twitter.com/lVhl3GkDuI