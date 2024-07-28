Олімпіада-2024. День 2. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У другий змагальний день українці боротимуться за медаль у трьох дисциплінах.

12:45. Вода в річці Сена все ж брудна. На Олімпіаді скасували тренування з тріатлону через стан води. У Франції кажуть, що причина забруднень – дводенна злива. Закликаємо мера Парижа Анн Ідальго не купатися в Сені, бо можуть бути проблеми.

Bonjour Paris !👋🏻

Prêts pour cette 2ème journée ?



📸Paris 2024/ @withCharlyG pic.twitter.com/JPFYhl4YTA — Paris 2024 (@Paris2024) July 28, 2024

12:40. Згодом свій виступ розпочне українська спортсменка з настільного тенісу. В 1/32 фіналу Маргарита Песоцька змагатиметься проти представниці Тайланду Ораван Парананг.

12:33. Повертаємося до спортивної гімнастики! Єдина українська атлетка у цьому виді спорту Анна Лащевська закінчила виступи у кваліфікації, набравши 50.298 очок за підсумками 4 снарядів. Зараз вона йде 7-ю (до фіналу кваліфікують 24 найкращих). Змагання зі спортивної гімнастики серед жінок триватиме фактично весь день.

12:29. Тим часом китайський стрілець Сє Юй став олімпійським чемпіоном у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів серед чоловіків. Друге і третє місце посіли італійці Федеріко Мальдіні й Паоло Монна відповідно.

The first gold medal of the day goes to China in the 10m air pistol shooting event! Yu Xie scored 240.9 points in Chateauroux 🥇

-

La première médaille d'or de la journée est pour la Chine en tir au pistolet à air comprimé 10m ! Yu Xie s'offre le titre à Châteauroux avec un score… pic.twitter.com/lVhl3GkDuI — Paris 2024 (@Paris2024) July 28, 2024

12:25. На вогневий рубіж вийшов український стрілець Сергій Куліш. Він випробувує свої сили у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів. Влучності тобі, Сергію.

12:20. Браво, Богдане! Український дзюдоїст Богдан Ядов здолав Айбека Уулу з Киргизстану в 1/16 фіналу Олімпійських ігор!

12:00. За декілька хвилин український дзюдоїст Богдан Ядов (66 кг) вийде на татамі Олімпійських ігор.

Вітаємо, друзі! Сьогодні на Олімпійських іграх-2024 у Парижі відбудуться змагання у 25 видах спорту. У 8 з них розіграють 13 комплектів нагород.