Олімпіада-2024. День 1. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

12:10. Є перша медаль у Парижі-2024! Збірна Казахстану стала бронзовим призером у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. У поєдинку за третє місце казахи розгромили Німеччину (17:5).

The first medal of @paris2024 has been awarded. It’s a bronze for Kazakhstan! 🥉



Third place in shooting 10m air rifle mixed team! The nation's first Olympic medal in shooting since Atlanta 1996.@olympic_kz | @issf_official | #ShootingSport#Paris2024 | #Samsung |… pic.twitter.com/bdKFaSDmNk — The Olympic Games (@Olympics) July 27, 2024

12:00. Розпочинаємо медальні змагання з перемоги! Дзюдоїст Дільшот Халматов (60 кг) стартував з перемоги над узбекистанцем Достоном Рузієвим (1:0). В 1/8 фіналу українець зустрінеться з казахом Єлдосом Сметовим. Орієнтовний початок 1/8 фіналу – о 12:15.

Вітаємо, друзі! Сьогодні, 27 липня, розпочався перший змагальний день літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Перші медалі змагань розіграють дзюдоїсти (Дільшот Халматов), стрибунки у воду (Анна Письменська, Вікторія Кесарь) шпажисти (Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан-Фейбі Бежура) та велосипедисти (Юлія Бірюкова).

У командних змаганнях свій другий поєдинок проти команди Марокко зіграє олімпійська збірна України. Крім того, у перший день змагань розіграють медалі з регбі-7 (чоловіки). У півфіналі Австралія зустрінеться з Фіджі, а ПАР – з Францією.