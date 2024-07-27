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Олімпіада-2024. День 1. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні офіційно стартували Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Олімпіада-2024. День 1. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Дільшот Халматов
Фото: IJF

12:10. Є перша медаль у Парижі-2024! Збірна Казахстану стала бронзовим призером у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. У поєдинку за третє місце казахи розгромили Німеччину (17:5).

12:00. Розпочинаємо медальні змагання з перемоги! Дзюдоїст Дільшот Халматов (60 кг) стартував з перемоги над узбекистанцем Достоном Рузієвим (1:0). В 1/8 фіналу українець зустрінеться з казахом Єлдосом Сметовим. Орієнтовний початок 1/8 фіналу – о 12:15. 

Вітаємо, друзі! Сьогодні, 27 липня, розпочався перший змагальний день літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Перші медалі змагань розіграють дзюдоїсти (Дільшот Халматов), стрибунки у воду (Анна Письменська, Вікторія Кесарь) шпажисти (Влада Харькова, Олена Кривицька, Джоан-Фейбі Бежура) та велосипедисти (Юлія Бірюкова).

У командних змаганнях свій другий поєдинок проти команди Марокко зіграє олімпійська збірна України. Крім того, у перший день змагань розіграють медалі з регбі-7 (чоловіки). У півфіналі Австралія зустрінеться з Фіджі, а ПАР – з Францією.

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