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Міністр спорту Бідний прозвітував про 100 днів роботи

50% діяльності спрямовано на те, щоб не допустити росіян до участі в міжнародних змаганнях.

Міністр спорту Бідний прозвітував про 100 днів роботи
Матвій Бідний
Фото: Facebook

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний провів для преси презентацію-підсумок 100 днів своєї роботи на посаді. 

Як зазначено на сторінці відомства у Facebook, міністерство діяло у чотирьох основних напрямках за цей час. Спершу проаналізували стан справ у галузі і провели опитування, щоб дізнатися, як багато людей в Україні займаються спортом, порівнявши цей показник із загальноєвропейським.

Далі працювали над новою версією цифрового додатку "Активні парки", який дозволяє займатися спортом будь-кому в своєму населеному пункті. Також переймали закордонний досвід: вивчали найефективніші практики спортивного урядування в європейських країнах. І зрештою підготували демократичну реформу галузі, згідно з якою міністерство передасть на місця функцію розвитку масового спорту за умови державного фінансування. 

Як стверджує спортивне видання "Трибуна", міністру поставили питання щодо допуску росіян та білорусів на Олімпійські ігри в Парижі. Матвій Бідний зазначив, що принаймні 50% його діяльності спрямовано саме на те, щоб не дати їм брати участь у міжнародних змаганнях. Проте "Міжнародний олімпійський комітет зловживає своєю автономією та ігнорує наші запити", - поскаржився виконувач обов'язків міністра. 

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