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У Дюссельдорфі розпочалися Ігри Нескорених - Invictus Games

Українські ветерани вибороли шість медалей: одне "золото", три "срібла" та дві "бронзи”.

У Дюссельдорфі розпочалися Ігри Нескорених - Invictus Games
Фото: Олена Кондратюк

В Німеччині, у Дюссельдорфі, почались міжнародні змагання з адаптивних видів спорту для поранених ветеранів та ветеранок Ігри Нескорених - Invictus Games.

Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

“Наші ветерани вже вибороли шість медалей: одне "золото", три "срібла" та дві "бронзи", - написала Кондратюк.

Зокрема, капітан команди і ветеран Олександр Маковей здобув золото для України зі штовхання ядра.

Микола Заріцький зайняв 2 місце в метанні диска.

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Володимир Гера - друге місце у штовханні ядра у категорії.

Максим Зубов "срібло" у пауерліфтингу.

Вадим Мазніченко - "бронзу" місце у штовханні ядра.

Ще одна "бронза" у Володимира Товкиса у метанні диска.

Крім того, у пауерліфтингу змагалась українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра). Вона посіла 12-те місце серед жінок.

Нагадаємо, аналітики Українського ветеранського фонду Мінветеранів ознайомилися із ситуацією та підготували довідку, присвячену ризикам, що можуть постати перед державою та суспільством, якщо не подбати про працевлаштування ветеранів з інвалідністю.

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