Україна зберегла позицію в оновленому рейтингу ФІФА

По завершенню Чемпіонату світу-2022 у Катарі Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних.
Збірна України зберегла свою 22-у позицію.
Лідером рейтингу є національна команда Бразилії, яка вилетіла на стадії чвертьфіналу. Друге місце посідає чинний чемпіон світу збірна Аргентини. Трійку найкращих замикає фіналіст Мундіалю у Катарі збірна Франції.
Примітно, що збірна Марокко, яка посіла четверте місце, стала взлетіа на 11-у позицію, набравши понад 100 балів за турнір.
Додамо, що серед європейських збірних Україна перебуває на 14 позиції.
Рейтинг ФІФА.
- Бразилія – 1840,7 (-0,53)
- Аргентина - 1838, 38 (+64,5)
- Франція - 1823,39 (+63,61)
- Бельгія - 1781,3 (-35,41)
- Англія - 1774,19 (+45,72)
- Нідерланди – 1740,92 (+46,41)
- Хорватія – 1727,62 (+81,98)
- Італія – 1723,56 (-2,58)
- Португалія – 1702,54 (+25,98)
- Іспанія - 1692,71 (-22,51).
...
- 26. Україна - 1536,99 (0,00).