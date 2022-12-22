Україна зберегла позицію в оновленому рейтингу ФІФА

Вийшов перший рейтинг після закінчення ЧС-2022.

По завершенню Чемпіонату світу-2022 у Катарі Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних.

Збірна України зберегла свою 22-у позицію.

Лідером рейтингу є національна команда Бразилії, яка вилетіла на стадії чвертьфіналу. Друге місце посідає чинний чемпіон світу збірна Аргентини. Трійку найкращих замикає фіналіст Мундіалю у Катарі збірна Франції.

Примітно, що збірна Марокко, яка посіла четверте місце, стала взлетіа на 11-у позицію, набравши понад 100 балів за турнір.

Додамо, що серед європейських збірних Україна перебуває на 14 позиції.

Рейтинг ФІФА.

Бразилія – 1840,7 (-0,53) Аргентина - 1838, 38 (+64,5) Франція - 1823,39 (+63,61) Бельгія - 1781,3 (-35,41) Англія - 1774,19 (+45,72) Нідерланди – 1740,92 (+46,41) Хорватія – 1727,62 (+81,98) Італія – 1723,56 (-2,58) Португалія – 1702,54 (+25,98) Іспанія - 1692,71 (-22,51).

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