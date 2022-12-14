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Ще один росіянин втратив клуб Англійської прем'єр-ліги

"Борнмут" став "американським".

Ще один росіянин втратив клуб Англійської прем'єр-ліги
Фото: EPA/UPG

Консорціум американскього мільярдера Білла Фоулі закінчив процес придбання клубу Англійської прем’єр-ліги "Борнмуту", повідомляє The Telegraph.

До недавна клуб з графства Дорсет належав росіянину Максиму Дьоміну, який придбав його разом з Едді Мітчеллом ще в 2011 році.

Таким чином, "Борнмут" став третім клубом в АПЛ, після "Челсі" Романа Абрамовича та "Арсенал" Алішера Усманова, який змінив російського (спів)власника.

Зазначимо, Дьомін не піддавався санкціям з боку уряду Великобританії у відповідь на вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, тому що він своєчасно став громадянином Великої Британії.

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