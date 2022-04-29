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"Борусія" стала першим спаринг-партнером збірної України перед матчем плей-оф відбору ЧС-2022

Матч проти "лошат" пройде 11 травня.

"Борусія" стала першим спаринг-партнером збірної України перед матчем плей-оф відбору ЧС-2022
Фото: Павла Кубанова

Збірна України в перших числах травня має розпочати у Словенії тренувальний збір перед матчем плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Першим спаринг-партнером української національної команди у рамках підготовки до майбутнього протистояння з "Тартановою армією" стане "Боруссія" Менхенгладбах, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Матч відбудеться 11 травня на стадіоні "Борусія Парк". Час початку поєдинку буде погоджено пізніше. Українські вболівальники матимуть змогу відвідати гру безкоштовно.

Додамо, що усі зібрані на  матчі кошти німецька сторона передасть на допомогу Україні.

Нагадаємо, що збірна України зіграє проти Шотландії у півфіналі плей-оф відбору ЧС-2022 1 червня у Глазго на "Хемпден Парк".

У разі перемоги підлеглі Олександра Петракова за вихід у фінальну частину ЧС-2022 мають зіграти ще один поєдинок. Суперника вже визначено – збірну Уельсу.

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