Усик пояснив свій вчинок покинути країну заради підготовки до реваншу з Джошуа

"Друзі переконали мене, що я зроблю більше для України, якщо боксуватиму".

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, який зараз перебуває в Чехії, де розпочав підготовку до реваншу з британцем Ентоні Джошуа, розповів, що вплинуло на його рішення залишити Україну у воєнний час.

"Друзі переконали мене, що я зроблю більше для України, якщо боксуватиму, а не стрілятиму, хоча я хотів залишитися і захищати свою країну. Я не залишусь надовго у Чехії, сюди приїхали мої друзі.

До бою я готуватимуся там, де він відбудеться. Намагаюся тренуватися та не стежити за новинами. Мої друзі сказали, щоб я відключив телефон та тренувався. Від мене чекають на класний виступ на рингу заради України", - заявив Усик в інтерв'ю Cnn.iprima.cz.

"Зараз мене мало хвилюють пояси і щось інше, лише допомога Україні. Я зроблю все можливе, щоб підтримати людей, як вони підтримують мене. Україна переможе", – переконаний чемпіон.

Раніше Володимир Кличко прокоментував рішення Усика покинути Україну заради підготовки до реваншу з Джошуа.