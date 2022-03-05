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FIG відсторонила російських та білоруських гімнастів від турнірів

Це сталося напередодні відкриття чемпіонату світу.

FIG відсторонила російських та білоруських гімнастів від турнірів
Фото: FIG

Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) на екстреному засіданні ухвалив рішення усунути гімнастів із Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою, повідомляє пресслужба організації.

При цьому наголошується, що Виконком FIG взяв до уваги останні рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), позицію Комісії спортсменів (ФІЖ), а також глибоке занепокоєння та позиції, виражені багатьма національними федераціями гімнастики.

"FIG хотіла б підкреслити, що рішення про ці виняткові та екстрені заходи вживаються з урахуванням надзвичайних обставин.

Вони є превентивними заходами, спрямованими на збереження цілісності гімнастики, безпеки та недоторканності членів та всіх спортсменів та учасників, а також боротьбу з усіма формами насильства та спортивної несправедливості", - йдеться у заяві.

Заборона набирає чинності 7 березня.

Зазначимо, що з 10 до 13 березня в Азербайджані пройде чемпіонат світу з акробатичної гімнастики.

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