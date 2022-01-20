Прокуратура Португалії розпочала розслідування обставин отримання власником "Челсі" громадянства країни

Роману Абрамовичу можуть анулювати одне з його громадянств.

У Португалії прокуратура розслідує те, як власник "Челсі" Роман Абрамович став громадянином країни, повідомляє Mundo Deportivo.

Джерела в португальській прокуратурі підтвердили, що розслідування було розпочато у Департаменті розслідувань та регіональних кримінальних справ, не уточнивши подробиць.

Раніше повідомлялося, що 55-річний Абрамович отримав паспорт у квітні 2021 як нащадок євреїв-сефардів. Стверджується, що російський бізнесмен є членом єврейської общини Порту. Згідно із законодавством, нащадки євреїв-сефардів, яких вигнали з країни наприкінці ХV століття, мають право на громадянство.

У свою чергу, Інститут реєстрів та нотаріусів (IRN) Португалії також розпочав внутрішнє розслідування у цій справі.

Новина про це викликала резонанс у португальській громадськості. Критики стверджують, що Абрамович міг здобути громадянство за хабар. Сам бізнесмен не коментує ситуацію.

У Абрамовича на даний момент є чотири громадянства: російське, ізраїльське, литовське та португальське.