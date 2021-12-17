Збірні Бразилії та Аргентини стануть учасниками Ліги націй, - член виконкому УЄФА

Всього Південна Америка буде представлена в цьому турнірі з 2024 року 10-ма командами.

Десять футбольних збірних з Південної Америки: Бразилії, Аргентини, Колумбії, Уругваю, Чилі, Перу, Болівії, Еквадору, Парагваю та Венесуели з 2024 року братимуть участь у Лізі націй, заявив в інтерв'ю Meczyki член виконкому УЄФА та президент Футбольної федерації Польщі Збігнєв Бонек.

При цьому перші 6 команд увійдуть до дивізіону А, а решта - до дивізіону В.

Усі матчі, швидше за все, будуть проводитись у Європі, щоб скоротити трансфери між континентами. При цьому точного формату ексзірка збірної Польщі не назвав.

Вчора, 16 грудня, пройшло жеребкування групового турніру Ліги націй. Україна зіграє в одній групі з командами Ірландії, Шотландії та Вірменії у дивізіоні B.

Матчі групового етапу ЛН сезону-2022/23 пройдуть у червні – вересні 2022 року.