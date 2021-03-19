Фото: theguardian Хіроші Сасакі

Головний креативний директор церемоній відкриття і закриття Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо Хіроші Сасакі пішов у відставку, потрапивши в скандал після того, як висловив свою ідею, повідомляє The Mainichi

Сасакі запропонував відомої японської актрисі, телеведучій і засновниці власного модного бренду Наомі Ватанабе під час церемонії відкриття Ігор спуститися зверху в образі свині. Сасакі хотів назвати її Olympig - "олімпійською свинею", обігравши таким чином слова "Олімпіада" і "свиня", а також врахувуючи велику фігуру Ватанабе.

Harper''s Bazaar Hong Kong, октябрь 2019

Ідею він виклав іншим колегам в робочому чаті в додатку Line.

"Я часто жартую. Я думав, що ідея з Ватанабе в милому рожевому костюмі і висунутим язиком зробить її чарівною, але мене відразу ж відчитали колеги-чоловіки", - наводить слова Сасакі видання.

"У моїх думках і словах був дуже недоречний вираз. Я щиро вибачаюся перед нею і перед людьми, які відчули дискомфорт через це. Я каюсь", - додав уже ексголовний креативщик церемонії відкриття і закриття Олімпіади.

У свою чергу, Голова організаційного комітету "Токіо-2020" Сейко Хасімото була шокована польотом фантазії Сасакі і поставилася до його висловлювань вкрай негативно.

"При перегляді статті в тижневику я була шокована. Слова були недоречними. Коли я стала президентом оргкомітету, я зробила гендерну рівність однієї з наших ключових ініціатив для відновлення загального довіри", - наводить слова Хасімото пресслужба оргкомітету.

"Пан Сасакі повідомив мене в середу ввечері про свій намір піти у відставку. Він пояснив факти, висловив жаль, повторив свої вибачення.

З огляду на обставини, я серйозно поставилася до рішення пана Сасакі. Я прийняла його відставку", - заявила Хасімото.

Нагадаємо, що Хасімото стала головою оргкомітету всього місяць тому після іншого скандалу - навколо сексистських висловлювань попереднього голови Есіро Морі.