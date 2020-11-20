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Надаль вперше за п'ять років пробився в півфінал Підсумкового турніру ATP

Для цього іспанцеві довелося зламати опір торішнього переможця турніру.

Рафаель Надаль
Фото: EPA/UPG
Рафаель Надаль
Друга ракетка світу Рафаель Надаль переміг грецького тенісиста Стефоноса Ціціпаса (№6 ATP) в матчі групового етапу Підсумкового турніру ATP - 6:4, 4:6, 6:4.

Матч тривав 2 години 6 хвилин.

У матчі іспанця і грека визначався другий учасник півфіналу від групи Лондон-2020.

Додамо, що в останній раз Рафаель виходив з групи на Підсумковому турнірі ATP в 2015 році. Всього Надаль в 10-й раз виступає на цьому турнірі і в шостий раз подолав групову стадію, але він ще жодного разу тут не перемагав.

Нагадаємо, першим учасником від цієї групи до півфіналу вийшов австрієць Домінік Тім.

У півфіналі Надалю доведеться зіграти проти росіянина Данила Медведєва, який вже гарантував собі вихід з групи. Матч відбудеться завтра.

Суперник Тіма визначиться сьогодні в поєдинку Новака Джоковича і Олександра Звєрєва.

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