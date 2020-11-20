Фото: EPA/UPG Рафаель Надаль

Матч тривав 2 години 6 хвилин.

У матчі іспанця і грека визначався другий учасник півфіналу від групи Лондон-2020.

Додамо, що в останній раз Рафаель виходив з групи на Підсумковому турнірі ATP в 2015 році. Всього Надаль в 10-й раз виступає на цьому турнірі і в шостий раз подолав групову стадію, але він ще жодного разу тут не перемагав.

Нагадаємо, першим учасником від цієї групи до півфіналу вийшов австрієць Домінік Тім.

У півфіналі Надалю доведеться зіграти проти росіянина Данила Медведєва, який вже гарантував собі вихід з групи. Матч відбудеться завтра.

Суперник Тіма визначиться сьогодні в поєдинку Новака Джоковича і Олександра Звєрєва.