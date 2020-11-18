У Німецькому футбольному союзі обговорили кандидатуру нового головного тренера збірної

Напередодні збірна Німеччини в рамках заключного туру Ліги націй зазнала найбільшої поразки в своїй історії в офіційних матчах, програвши на виїзді іспанцям - 0:6.

У Німецькому футбольному союзі (DFB) вже обговорили кандидатуру нового головного тренера Бундестім, повідомляє Sport Bild.

Це головний тренер "Баварії" Ганс-Дітер Флік, у якого контракт з мюнхенським клубом закінчується в 2023 році.

Також зазначено, що в "Баварії" побоюються того, що тренер може покинути команду заради роботи в збірній.

Зараз національну команду очолює Йоахим Лев. Його контракт закінчується в 2022 році.