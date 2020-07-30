"Реал" залишився найдорожчим світовим футбольним брендом

Англійська консалтингова компанія Brand Finance склала черговий рейтинг найдорожчих футбольних брендів.

Перше місце, як і рік тому, займає мадридський "Реал". Вартість "Королівського клубу" зменшилася з €1 млрд 846 млн до €1 млрд 572 млн. На другому місці "Барселона", яка обійшла "Манчестер Юнайтед".

Найширше представництво в топ-10 у англійських клубів - 6, два іспанських гранда і по одному клубу представлена німецька Бундесліга і французька Ліга 1.

Відзначимо, що в топ-10 більше всіх в капіталізації у порівнянні з минулим роком втратила "Баварія" (-304 млн), а більше всіх наростив фінансові м'язи ПСЖ - плюс 46 млн.

З першої десятки 60% клубів втратили у "вазі".

У топ-20 клуби АПЛ представлені рівно на 50% (+ "Лестер", "Евертон", "Вулвергемптон" і "Ньюкасл"), іспанське представництво посилило "Атлетіко", Бундеслігу підтримали "Боруссія" (Д), РБ "Лейпциг" і "Шальке", і з'явилися два італійські клуби - "Ювентус" і "Інтер".

Топ-10 найдорожчих футбольних брендів від Brand Finance (2020/2019).