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Керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні

Він виконував редакційне завдання разом з колегою Ярославом Бондаренком.

Керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні
Михайло Ткач
Фото: "Українська правда"

Керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. 

Про це повідомляє "Українська правда".

Відомо, що Михайло Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місцеперебування та доля Бондаренка невідомі. 

Прямого зв'язку з Ткачем наразі немає. За наявною інформацією УП, його доставили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка.

"Ми вже поінформували посольство України в Австрії та посольство Австрії в Україні. Просимо українських дипломатів терміново вжити всіх необхідних заходів для захисту наших журналістів, з'ясування їхнього місцеперебування та сприяння звільненню Михайла", - йдеться в повідомленні.

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