Росіяни атакували комунальників у Херсоні: один загинув, ще один постраждав

У Херсоні російські військові атакували працівників комунального підприємства. Внаслідок удару російського безпілотника один комунальник загинув, ще один дістав поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Близько опівдня російський дрон атакував Корабельний район міста. Внаслідок удару смертельні поранення отримав 43-річний працівник комунальної служби.
Іншого комунальника, який постраждав під час цієї атаки, доправили до лікарні. Попередньо, у 31-річного чоловіка діагностували вибухову травму. Медики проводять необхідні обстеження та надають йому допомогу.
- Вранці 1 вересня у Херсоні внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула людина. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, після чого машина загорілася.
- За минулу добу в Херсонській області через російські атаки загинули три людини, ще 14 – дістали поранення, з них – 1 дитина. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 18 приватних будинків.