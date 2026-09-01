Росіяни атакували комунальників у Херсоні: один загинув, ще один постраждав

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У Херсоні російські військові атакували працівників комунального підприємства. Внаслідок удару російського безпілотника один комунальник загинув, ще один дістав поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько опівдня російський дрон атакував Корабельний район міста. Внаслідок удару смертельні поранення отримав 43-річний працівник комунальної служби.

Іншого комунальника, який постраждав під час цієї атаки, доправили до лікарні. Попередньо, у 31-річного чоловіка діагностували вибухову травму. Медики проводять необхідні обстеження та надають йому допомогу.