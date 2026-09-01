​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували комунальників у Херсоні: один загинув, ще один постраждав

Загиблому комунальнику було 43 роки.

Росіяни атакували комунальників у Херсоні: один загинув, ще один постраждав
Ліквідація наслідків російської атаки / Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Херсоні російські військові атакували працівників комунального підприємства. Внаслідок удару російського безпілотника один комунальник загинув, ще один дістав поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько опівдня російський дрон атакував Корабельний район міста. Внаслідок удару смертельні поранення отримав 43-річний працівник комунальної служби.

Іншого комунальника, який постраждав під час цієї атаки, доправили до лікарні. Попередньо, у 31-річного чоловіка діагностували вибухову травму. Медики проводять необхідні обстеження та надають йому допомогу.

  • Вранці 1 вересня у Херсоні внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула людина. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, після чого машина загорілася.
  • За минулу добу в Херсонській області через російські атаки загинули три людини, ще 14 – дістали поранення, з них – 1 дитина. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 18 приватних будинків.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies