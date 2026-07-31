У Запоріжжі через атаку російського дрона поранено чоловіка

Водночас Федоров попередив про збереження загрози застосування ударних безпілотників у Запорізькій області.

Російський дрон влучив в одному з районів обласного центру. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника поранення дістав 39-річний чоловік. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров .

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