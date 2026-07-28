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​В Одесі вибухнув автомобіль. Поранений водій

Вибух прогримів, коли чоловік завів позашляховик.

​В Одесі вибухнув автомобіль. Поранений водій
В Одесі вибхнуло авто
Фото: Поліція Одещини

У Пересипському районі Одеси вранці 28 липня вибухнув автомобіль. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Унаслідок інциденту поранення дістав 49-річний водій. До правоохоронців близько 8:00 звернулась дружина потерпілого.

Вибух прогримів в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія.

Попередньо вибуховий пристрій спрацював після того, як чоловік завів позашляховик і почав рух. Медики оглянули потерпілого на місці події.

Як повідомляють джерела РБК-Україна, машина належить військовому.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Після завершення першочергових слідчих дій події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

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