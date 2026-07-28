​В Одесі вибухнув автомобіль. Поранений водій

У Пересипському районі Одеси вранці 28 липня вибухнув автомобіль. Про це повідомляє поліція Одеської області.
Унаслідок інциденту поранення дістав 49-річний водій. До правоохоронців близько 8:00 звернулась дружина потерпілого.
Вибух прогримів в дворі багатоповерхового будинку на вулиці Семена Палія.
Попередньо вибуховий пристрій спрацював після того, як чоловік завів позашляховик і почав рух. Медики оглянули потерпілого на місці події.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, машина належить військовому.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту. Після завершення першочергових слідчих дій події буде надано відповідну правову кваліфікацію.
- Нещодавно поліція затримала російського агента, який планував влаштувати теракт у центрі Миколаєва. Окупанти дали завдання завербованому чоловіку закласти вибухівку під автомобіль військовослужбовця.