Концерт перенесли до закритого приміщенні на Преображенській площі.

У Москві вперше за 23 роки відмінили концерт на Червоній площі до дня Росії, передає DW із посиланням на місцеві медіа.

Раніше концерт на Червоній площі анонсувала команда співачки Надії Бабкіної.

Передбачалося, що на ньому виступатимуть Шаман, Лариса Доліна, Олександр Буйнов та інші музиканти.

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Концерт перенесли до закритого приміщенні на Преображенській площі.

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Відомо, що концерт до дня країни-агресорки на Червоній площі проводився у Росії щорічно з 2003 року.

Нагадаємо, що 9 травня цього року на Червоній площі вперше з 2007 року відбувся парад до дня перемоги без військової техніки.