Росія цілеспрямовано вдарила по турецькому судну біля берегів Одеської області

Уночі 29 травня Росія дронами атакувала суховантаж ANT під прапором Вануату, судновласником якого є Туреччина. Він прямував з одного з портів Одеської області з вантажем до Туреччини.

Внаслідок влучання в надбудову корабля виникла пожежа. Про це повідомили Військово-морські сили України.

Фото: ВМС ЗСУ в Facebook Атаковане турецьке судно

"Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.

Фото: ВМС ЗСУ в Facebook Двоє членів екіпажу були поранені

Пожежу швидко локалізували завдяки оперативності ВМС та Морської пошуково-рятувальної служби.