Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

Скасування ПДВ на постачання НРК. Законопроєкт зареєстрували, засідання комітету планують на 25 травня

Втім, члени комітету мають домовитися про скорочення 14-денного строку на подання альтернативних законопроєктів

Скасування ПДВ на постачання НРК. Законопроєкт зареєстрували, засідання комітету планують на 25 травня
Передача НРК війську
Фото: Макс Требухов

На сайті Верховної ради зареєстрували законопроєкт, яким пропонують внести зміни до Податкового кодексу, щоб на постачання наземних роботизованих комплексів не поширювалося 20% податку на додану вартість. Про це йдеться на сайті парламенту, також LB.ua підтвердила Ніна Южаніна, народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

За словами Южаніної, попередньо засідання профільного комітету заплановане на понеділок, 25 травня. 

Якщо депутатам вдасться домовитися про скорочення 14-денного строку на подання альтернативних законопроєктів, комітет зможе розглянути і рекомендувати норму вже на тому ж засіданні – і тоді питання перейде до голосування в сесійній залі Ради.

"Вкрай необхідно на наступному пленарному тижні розглянути проєкт податковим комітетом та прийняти парламентом за основу та в цілому", – додала народна депутатка.

З початку 2026 року постачання наземних роботизованих комплексів у підрозділи ЗСУ фактично зупинилося. Причина – законодавча колізія: після того як з 1 січня завершилась дія пільги на ПДВ для електромобілів, під неї автоматично потрапили й НРК, які до цього постачали за тією самою нормою. Повітряні та морські безпілотники мають окрему пільгу – для наземних її не передбачили.

Про необхідність термінового врегулювання питання ще в лютому заявила Українська рада зброярів. Тоді ж відбулася міжвідомча нарада за участі Міноборони, Мінфіну, Державної податкової служби та Агенції оборонних закупівель – всі сторони підтримали зміни до Податкового кодексу. Проте норма досі застрягла на рівні профільного комітету Верховної Ради.

15 травня відбулася повторна зустріч. 19 травня відповідний законопроєкт з’явився на сайті Ради.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies