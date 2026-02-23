Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині є жертви

Одна людина загинула, ще одна – поранена.

Унаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині є жертви
наслідки обстрілів РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 23 лютого росіяни понад 40 разів атакували населені пункти Дніпропетровської області. Є жертви.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула, одна – дістала поранень. Ворог ронад 40 разів атакував два райони авіабомбами, артилерією та FPV-дронами", – ідеться у повідомленні.

На Синельниківщині ворог обстріляв Покровську і Межівську громади. Пошкоджені оселі, будинок культури, гімназія та авто. Одна жінка унаслідок обстрілів загинула, інша – поранена. 

На Нікопольщині під ударом були сам Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади. Понівечені понад 10 приватних будинків та багатоповерхівка, підприємство, центр соцзахисту, знищений гараж.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies