Головне за неділю, 22 лютого: понад 110 боєзіткнень, наслідки теракту у Львові, обстріл Дніпропетровщини

Бойові дії на Донеччині, 112 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ?. Яким запам’ятається 1460-й день повномасштабної війни.

Росіяни атакували Дніпропетровську область. Унаслідок ворожих ударів четверо людей зазнали поранень, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав щонайменше чотирьох ударів. Пошкоджена багатоповерхівка та місцевий ринок. Поранені троє жінок – 69, 66 та 63 років", – зазначає він.

Пізніше Ганжа написав, що на Синельниківщині росіяни поцілили по Новопавлівській і Покровській громадах. Горів приватний будинок. Понівечені заклад освіти, клуб і магазин.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 лютого відбулося 112 бойових зіткнень.

Найбільше - на Покровському напрямку (22).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 лютого – в новині.

Угруповання Десантно-штурмових військ спільно із суміжними підрозділами ЗСУ провели контратакувальні дії на Олександрівському напрямку і зачистили понад 300 кв. км території від російських ДРГ та відновили контроль над 8 населеними пунктами.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Основними завданнями, які стоять перед підрозділами угруповання, є зрив планів противника щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях, розгрому угруповання військ противника та витіснення його за межі адміністративного кордону Дніпропетровської області", – наголошують у ДШВ.

Попри активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії.

Більше інформації – в новині.

Станом на вечір 22 лютого у лікарнях перебувають 12 постраждалих унаслідок вибуху у Львові. Двоє людей у важкому стані.

Мер міста Андрій Садовий зауважив, що усі постраждалі є службовцями, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

"Це не «бізнес-розбірки». Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якомога більше правоохоронців", – зазначив Садовий.

Збірна Норвегії очолила медальний залік Олімпійських ігор-2026 в Італії.

Норвежці здобули 41 медаль: 18 золотих, 12 срібних і 11 бронзових.

На другому місці розташувалася команда США – 33 медалі (12 - 12 - 9). З 30-ма нагородами замкнула трійку кращих команда господарів змагань – Італії (10 - 6 - 14).

Україна медалей не здобувала, повторивши результати Солт-Лейк-Сіті у 2002 році й Ванкувера в 2010-му.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!