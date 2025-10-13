Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уряд скоротив період наступного опалювального сезону

Раніше він тривав із 15 жовтня по 15 квітня. 

Уряд скоротив період наступного опалювального сезону

Кабінет міністрів скоротив період наступного опалювального сезону в Україні. Він триватиме з 1 листопада до 31 березня. 

Відповідні зміни до постанови урядовці внесли 8 жовтня. Раніше дати опалювального сезону були з 15 жовтня до 15 квітня. 

Загалом рішення про початок і закінчення опалювального сезону повинні ухвалювати органи місцевого самоврядування. На рішення впливає середньодобова температура: щоб опалювальний сезон почався, вона має бути 8 градусів і нижче протягом принаймні трьох діб. Так само для закінчення: міста починають вимикати опалення, коли протягом трьох діб тримається від 8 градусів і вище. 

Нещодавно мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто переходить у режим тестування всі ресурсів, а опалення не буде найближчі кілька тижнів. 

У столиці до опалення підключили лише соціальну сферу (школи, садки, лікарні). 

Російська армія умисно б'є по газовій інфраструктурі, аби виснажити її перед опалювальним сезоном.
