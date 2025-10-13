Уряд скоротив період наступного опалювального сезону

Раніше він тривав із 15 жовтня по 15 квітня.

Кабінет міністрів скоротив період наступного опалювального сезону в Україні. Він триватиме з 1 листопада до 31 березня.

Відповідні зміни до постанови урядовці внесли 8 жовтня. Раніше дати опалювального сезону були з 15 жовтня до 15 квітня.

Загалом рішення про початок і закінчення опалювального сезону повинні ухвалювати органи місцевого самоврядування. На рішення впливає середньодобова температура: щоб опалювальний сезон почався, вона має бути 8 градусів і нижче протягом принаймні трьох діб. Так само для закінчення: міста починають вимикати опалення, коли протягом трьох діб тримається від 8 градусів і вище.

Нещодавно мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто переходить у режим тестування всі ресурсів, а опалення не буде найближчі кілька тижнів.

У столиці до опалення підключили лише соціальну сферу (школи, садки, лікарні).

Російська армія умисно б'є по газовій інфраструктурі, аби виснажити її перед опалювальним сезоном.