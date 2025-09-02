У Львові прощаються з Андрієм Парубієм

Попрощатися з ним можна в соборі і на площі Ринок.

У Львові 2 вересня прощаються з народним депутатом і громадським діячем, колишнім спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм. Прощання відбувається в Архикатедральному соборі святого Юра, а поховають убитого на Личаківському кладовищі, повідомило Суспільне.

Учора в Львові відбувся парастас, а в Києві – вечір пам'яті. Близькі друзі, колеги та знайомі Андрія Парубія ділилися спогадами про нього.

Андрій Парубій

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету “Львівська Політехніка” за фахом “політологія та соціологія”. У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році рахом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в "Свободу", йдеться в біографічній довідці Руху ЧЕСНО.

Тричі обирався до Львівської облради. В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Вперше став народним депутатом в 2007 році – від блоку "Наша Україна – Народна Самооборона". У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації "харківських угод".

У 2012 році Парубій вийшов з "Нашої України" і приєднався до "Фронту змін". В 2012 році обрався дО ВР від "Батьківщини" як безпартійний.

В 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.

В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. В 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

Читайте матеріал "Пам'яті Андрія Парубія".

Вбивство Андрія Парубія

30 серпня у Львові його застрелив невідомий чоловік. Він вистрілив Парубію в спину багато разів, після чого втік і перевдягнувся. Затримати підозрюваного вдалося через 36 годин у Хмельницькій області. Правоохоронці вважають, що він ретельно готувався до злочину.

За даними медіа, з чоловіком контактували росіяни. У затриманого на війні зник син, і він намагався знайти дані про нього в російських спільнотах. Саме там, за непідтвердженими офіційно даними, він і почав контактувати з ними.

Офіційно мотиви ще вивчають. Російський слід не виключають, повідомили на брифінгу 1 вересня правоохоронці.