Спостерігачі відзначають, що Дональд Трамп розпорядився розгорнути підрозділи Національної гвардії всупереч волі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який назвав рішення лідер США "навмисно провокативним" і таким, що може лише загострити ситуацію. Подібного не відбувалося з 1965 року, коли президент Ліндон Б. Джонсон направив війська до Алабами для захисту демонстрантів за громадянські права.
У неділю Північне командування США підтвердило, що війська Національної гвардії почали розгортатися, і деякі з них вже перебувають на місцях. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем у програмі «Face the Nation» на каналі CBS заявила, що Національна гвардія забезпечуватиме безпеку навколо будівель, людей, які беруть участь у мирних протестах, та правоохоронних органів.
У неділю ж правоохоронці застосували сльозогінний газ, димові гранати та гумові кулі проти протестувальників поблизу центру утримання під вартою в центрі Лос-Анджелеса. Протестувальникам вдалося зупинити транспорт на жвавому шосе 101 біля мерії, що спричинило затори та змусило офіцерів застосувати світлошумові пристрої. Демонстранти також підпалили кілька безпілотних автомобілів Waymo.
Кількість затриманих обчислюється десятками, якщо не сотнями.
Як майже завжди за таких обставин дісталося й журналістам, зокрема американський поліцейський вистрілив у ногу гумовою кулею австралійській журналістці Лорен Томасі під час прямої трансляції. "Ми з оператором в безпеці, з нами вже все гаразд, - розповіла медійниця наступного ранку в етері 9News. - На жаль, це реальність, коли створюєш репортажі на місці таких подій. Але ми продовжимо розповідати про те, що відбувається. Зараз ми в Даунтауні в Лос-Анджелесі, ця територія пуста і обгороджена. Протестувальників попередили, якщо хтось з’явиться на цьому місці — одразу буде заарештований".
Так, останніми днями новини з Лос-Анджелеса знову є "гарячими" – однак цього разу йдеться не про чергову церемонію вручення нагород у світовій столиці розваг, а про вуличні бійки і затримання порушників спокою, зокрема владного. Як довго це триватиме, незабаром дізнаємося.