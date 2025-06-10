Масові заворушення у Каліфорнії почалися після того, як 6 червня імміграційна служба ICE провела в Лос-Анджелесі рейди і затримала понад 100 осіб, включно з дітьми. У відповідь демонстранти вийшли на вулиці, де сталися сутички з федеральними агентами, які застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Для придушення протестів президент США Дональд Трамп наказав розгорнути у Лос-Анджелесі 2 000 бійців Національної гвардії. А міністр оборони Піт Хегсет зі свого боку пообіцяв у разі продовження заворушень мобілізувати підрозділи морської піхоти, які наразі перебувають у стані підвищеної готовності.

Трампу не звикати боротися з проявами народного невдоволення: рівно п'ять років тому, червневими днями 2020 року, в США спалахнули протести через вбивство 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Нагадаємо, Флойда затримала група поліцейських, один з яких задушив затриманого. Спочатку тисячі демонстрантів по всій країні вимагали покарання винних копів, однак потім ситуація вийшла з-під контролю: протестувальники почали палити поліцейські дільниці та церкви, грабувати банки та магазини, перекривати траси, зносити історичні пам'ятки.

Про загострення ситуації нині заявляє зокрема начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл, за словами якого для нападів на поліцейських мітингарі застосовують коктейлі Молотова, феєрверки, каміння та інші предмети.

Навряд чи адміністрація Дональда Трампа відмовиться від свого плану депортації 1 мільйона мігрантів упродовж першого року перебування президента на посаді і наміру щодня штрафувати мігрантів за перебування в США майже на тисячу доларів, а за несплату штрафів конфісковувати їх майно. Швидше ужорсточить боротьбу з протестами, здатними зіпсувати президентові святкування 14 червня його дня народження та 250-річчя армії США. Протидія мітингарям потребуватиме зусиль і може мати непередбачувані наслідки.

Виявилося, що радити, як закінчити війну в чужій країні, значно легше, ніж не розпочати її у власній.

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