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Мігранти проти Трампа: чи впорається президент США зі заворушеннями в Лос-Анджелесі?

Масові заворушення у Каліфорнії почалися після того, як 6 червня імміграційна служба ICE провела в Лос-Анджелесі рейди і затримала понад 100 осіб, включно з дітьми. У відповідь демонстранти вийшли на вулиці, де сталися сутички з федеральними агентами, які застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Для придушення протестів президент США Дональд Трамп наказав розгорнути у Лос-Анджелесі 2 000 бійців Національної гвардії. А міністр оборони Піт Хегсет зі свого боку пообіцяв у разі продовження заворушень мобілізувати підрозділи морської піхоти, які наразі перебувають у стані підвищеної готовності.

Трампу не звикати боротися з проявами народного невдоволення: рівно п'ять років тому, червневими днями 2020 року, в США спалахнули протести через вбивство 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Нагадаємо, Флойда затримала група поліцейських, один з яких задушив затриманого. Спочатку тисячі демонстрантів по всій країні вимагали покарання винних копів, однак потім ситуація вийшла з-під контролю: протестувальники почали палити поліцейські дільниці та церкви, грабувати банки та магазини, перекривати траси, зносити історичні пам'ятки.

Про загострення ситуації нині заявляє зокрема начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл, за словами якого для нападів на поліцейських мітингарі застосовують коктейлі Молотова, феєрверки, каміння та інші предмети.

Навряд чи адміністрація Дональда Трампа відмовиться від свого плану депортації 1 мільйона мігрантів упродовж першого року перебування президента на посаді і наміру щодня штрафувати мігрантів за перебування в США майже на тисячу доларів, а за несплату штрафів конфісковувати їх майно. Швидше ужорсточить боротьбу з протестами, здатними зіпсувати президентові святкування 14 червня його дня народження та 250-річчя армії США. Протидія мітингарям потребуватиме зусиль і може мати непередбачувані наслідки.

Виявилося, що радити, як закінчити війну в чужій країні, значно легше, ніж не розпочати її у власній.

Подробиці і яскраві фото – в добірці Lb.ua.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Спостерігачі відзначають, що Дональд Трамп розпорядився розгорнути підрозділи Національної гвардії всупереч волі губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, який назвав рішення лідер США "навмисно провокативним" і таким, що може лише загострити ситуацію. Подібного не відбувалося з 1965 року, коли президент Ліндон Б. Джонсон направив війська до Алабами для захисту демонстрантів за громадянські права.

У неділю Північне командування США підтвердило, що війська Національної гвардії почали розгортатися, і деякі з них вже перебувають на місцях. Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем у програмі «Face the Nation» на каналі CBS заявила, що Національна гвардія забезпечуватиме безпеку навколо будівель, людей, які беруть участь у мирних протестах, та правоохоронних органів.

У неділю ж правоохоронці застосували сльозогінний газ, димові гранати та гумові кулі проти протестувальників поблизу центру утримання під вартою в центрі Лос-Анджелеса. Протестувальникам вдалося зупинити транспорт на жвавому шосе 101 біля мерії, що спричинило затори та змусило офіцерів застосувати світлошумові пристрої. Демонстранти також підпалили кілька безпілотних автомобілів Waymo.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Кількість затриманих обчислюється десятками, якщо не сотнями.

Як майже завжди за таких обставин дісталося й журналістам, зокрема американський поліцейський вистрілив у ногу гумовою кулею австралійській журналістці Лорен Томасі під час прямої трансляції. "Ми з оператором в безпеці, з нами вже все гаразд, - розповіла медійниця наступного ранку в етері 9News. - На жаль, це реальність, коли створюєш репортажі на місці таких подій. Але ми продовжимо розповідати про те, що відбувається. Зараз ми в Даунтауні в Лос-Анджелесі, ця територія пуста і обгороджена. Протестувальників попередили, якщо хтось з’явиться на цьому місці — одразу буде заарештований".

Так, останніми днями новини з Лос-Анджелеса знову є "гарячими" – однак цього разу йдеться не про чергову церемонію вручення нагород у світовій столиці розваг, а про вуличні бійки і затримання порушників спокою, зокрема владного. Як довго це триватиме, незабаром дізнаємося.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
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