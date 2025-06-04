Вперше за три роки міністр оборони США пропустить "Рамштайн"

Агенція Associated Press повідомила, що вперше з часу створення формату Контактної групи щодо оборони України "Рамштайн" три роки тому очільник Пентагону не візьме участь у засіданні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет пропустить зустріч у Брюсселі 4 червня, до якої долучаться урядовці з близько 50 країн, через завантаженість графіку. Він не встигає вчасно прибути до бельгійської столиці після того, як лише нещодавно повернувся із безпекової конференції у Сінгапурі.

Проте справжня причина відсутності Геґсета може полягати у бажанні США дистанціюватися від ініціативи з допомоги Україні, яку сама ж країна започаткувала за попередньої адміністрації. Про це свідчить той факт, що голова Пентагону відмовився навіть від приєднання засобами відеозв'язку.