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Вперше за три роки міністр оборони США пропустить "Рамштайн"

Піт Геґсет не візьме участь навіть у відеорежимі.

Вперше за три роки міністр оборони США пропустить "Рамштайн"
Одне з попередніх засідань "Рамштайну"
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Агенція Associated Press повідомила, що вперше з часу створення формату Контактної групи щодо оборони України "Рамштайн" три роки тому очільник Пентагону не візьме участь у засіданні.

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Геґсет пропустить зустріч у Брюсселі 4 червня, до якої долучаться урядовці з близько 50 країн, через завантаженість графіку. Він не встигає вчасно прибути до бельгійської столиці після того, як лише нещодавно повернувся із безпекової конференції у Сінгапурі. 

Проте справжня причина відсутності Геґсета може полягати у бажанні США дистанціюватися від ініціативи з допомоги Україні, яку сама ж країна започаткувала за попередньої адміністрації. Про це свідчить той факт, що голова Пентагону відмовився навіть від приєднання засобами відеозв'язку.

 
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