Російська армія обстріляла житлову забудову у Білозерці Херсонської області

Уранці 19 лютого росіяни атакували житлову забудову у Білозерці Херсонської області. Зафіксовано руйнування.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Вранці окупанти обстріляли житлову забудову у Білозерці. Наслідки атаки загарбників — понівечені дахи та стіни, а також розбиті вікна у приватних будинках та місцевій амбулаторії", — інформують в ОВА.

На місце ударів прибули фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби для оперативної ліквідації наслідків російського терору.

Також стало відомо про загибель жительки села Веселе через удар російського БпЛА 16 лютого. 57-річна жінка дістала поранення, несумісні з життям.

Упродовж минулої доби через російські обстріли на Херсонщині поранено 7 людей, з них — 1 дитина.