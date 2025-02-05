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Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна

Слідство встановило, що директорка лейблу Moon Records, який підписав угоду з власником авторських прав (фірма належить вдові Андрія Кузьменка), свідомо занижувала кількість прослуховувань його пісень на цифрових платформах.

Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Фото: bilet.zt.ua

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора музичного лейблу за фактами підробки документів та шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах шляхом зловживання довірою, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Раніше "РБК-Україна" писало із посиланням на джерела, що йдеться про генеральну директорку Moon Records Тетяну Корчемаху. Потерпілою є вдова Андрія Кузьменка Світлана Бабійчук.

Слідством встановлено, що після трагічної смерті відомого українського артиста всі авторські права на його творчість перейшли до його дружини. Вона створила компанію з назвою, що збігається з його сценічним псевдонімом, щоб управляти цими правами.

За договором з музичним лейблом компанія мала отримувати 70% доходу від використання пісень артиста. Але директор лейблу, який підписав угоду з власником авторських прав, свідомо занижував кількість прослуховувань його пісень на цифрових платформах.

До того ж, співучасники використали іноземну компанію, яку контролював засновник лейблу, і приховували це від правовласника. Таким чином, вони отримували незаконний прибуток і штучно зменшували суму виплат компанії.

Внаслідок таких дій компанія спадкоємиця артиста недоотримала понад 1,5 млн грн доходу від використання інтелектуальної власності, що підтверджено висновком експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Ще одного фігуранта кримінального провадження – засновника музичного лейблу оголошено у розшук.

Також прокурори Офісу Генпрокурора вживають заходів в порядку міжнародного співробітництва щодо захисту авторських прав та недопущення використання оригіналів треків і альбомів гурту іноземними компаніями без дозволу власника.

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