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Армія РФ активізувала обстріли Суджи на Курщині

Від 6 серпня в результаті російських авіаційних та артилерійських обстрілів Суджи загинуло 36 цивільних осіб. 

Армія РФ активізувала обстріли Суджи на Курщині
Обстріл Суджи росіянами (архівне фото)
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Росія значно активізувала обстріли Суджи у Курській області та прилеглих до неї сіл.

Про це повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський, передає Укрінформ.

"Мирне населення знаходиться по домівкам або в інтернаті в основному, тому, що ворог дуже активізував обстріли населеного пункту Суджа та прилягаючих до нього сіл. Багатьох сіл вже просто немає", - сказав Дмитрашківський.

Він уточнив, що від 6 серпня в результаті російських авіаційних та артилерійських обстрілів Суджи загинуло 36 цивільних осіб. Крім того, близько 100 людей отримали важкі та середньої тяжкості поранення.

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Дмитрашківський розповів, що армія РФ активно застосовує С-300 по Суджі, а FPV-дрони літають як "рої бджіл", та фіксують будь-яке переміщення.

"За даними розвідки, на сьогоднішній день Росія поставила в район Курської області 12 000 FPV- дронів, близько 800 "Ланцетів", 2,5 тисячі "Мавіків". Тобто велика кількість безпілотної авіації, яка застосовується на сьогоднішній день", - зауважив пресофіцер.

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