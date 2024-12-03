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Армія РФ вдарила з артилерії по Херсонщині, двоє людей поранені (оновлено)

Двоє цивільних зазнали поранень, одна людина загинула.

Армія РФ вдарила з артилерії по Херсонщині, двоє людей поранені (оновлено)
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Білозерці. Під удар ворожої артилерії потрапили двоє людей. 

Оновлення. За інформацією Херсонської прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік, ще двоє чоловіків 45 та 48 років отримали травми та поранення.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок артилерійського обстрілу армією РФ у 48-річного потерпілого мінно-вибухова травма та поранення передпліччя. Його госпіталізували.  

45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Медики надали йому допомогу. 

  • Внаслідок російського обстрілу за минулу добу в Херсонській області пошкоджені будинки і критична інфраструктура, авто, газогін, гараж і господарча будівля. Троє людей поранені.
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