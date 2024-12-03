Армія РФ вдарила з артилерії по Херсонщині, двоє людей поранені (оновлено)

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Білозерці. Під удар ворожої артилерії потрапили двоє людей.
Оновлення. За інформацією Херсонської прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік, ще двоє чоловіків 45 та 48 років отримали травми та поранення.
Про це інформує Херсонська ОВА.
Внаслідок артилерійського обстрілу армією РФ у 48-річного потерпілого мінно-вибухова травма та поранення передпліччя. Його госпіталізували.
45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Медики надали йому допомогу.
- Внаслідок російського обстрілу за минулу добу в Херсонській області пошкоджені будинки і критична інфраструктура, авто, газогін, гараж і господарча будівля. Троє людей поранені.