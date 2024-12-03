Армія РФ вдарила з артилерії по Херсонщині, двоє людей поранені (оновлено)

Російські окупанти завдали артилерійських ударів по Білозерці. Під удар ворожої артилерії потрапили двоє людей.

Оновлення. За інформацією Херсонської прокуратури, внаслідок обстрілу загинув 44-річний чоловік, ще двоє чоловіків 45 та 48 років отримали травми та поранення.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Внаслідок артилерійського обстрілу армією РФ у 48-річного потерпілого мінно-вибухова травма та поранення передпліччя. Його госпіталізували.

45-річний чоловік дістав уламкове поранення гомілки. Медики надали йому допомогу.