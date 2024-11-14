ОВА: внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, щонайменше двоє поранених

Також росіяни влучили у житловий будинок.

Сьогодні ввечері, 14 листопада, російська армія вкотре атакувала Одесу.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

“Через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання”, - написав Труханов.

Внаслідок цього було вимушено припинено роботу однієї із котелень міста.

Труханов наголосив, що в Одесі продовжує працювати ППО, і закликав містян перебувати в укриттях.

Оновлено 22:55 "Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку", - написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Оновлено 23:18 “Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка. Поранені, щонайменше, дві людини”, - повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що обстрілами пошкоджені житлові будинки, церква, автомобілі, на деяких локаціях виникли пожежі.

Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси.