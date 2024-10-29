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НАТО передали ЗСУ 65 карет швидкої допомоги

Передача авто ЗСУ відбулась у відповідь на запит щодо термінових потреб України.

НАТО передали ЗСУ 65 карет швидкої допомоги
НАТО передали ЗСУ 65 карет швидкої допомоги
Фото: НАТО

НАТО передали Збройним силам України 65 карет швидкої допомоги.

Про це повідомляє NATO in Ukraine.

Передача авто ЗСУ відбулась у відповідь на запит щодо термінових потреб України у межах Комплексного пакету допомоги (КПД) НАТО Україні.

Зазначається, що КПД НАТО Україні є основною рамкою практичної співпраці між Альянсом та Україною. 

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Оновлений КПД був ухвалений в 2022 році на Мадридському Саміті. А в липні 2023 року, під час Вільнюського Саміту, союзники погодили трансформування КПД в багаторічну програму надання підтримки НАТО Україні відповідно до коротко-, середньо- та довготермінових потреб.

На цьогорічному Вашингтонському саміті союзники оголосили про зобов’язання щодо довгострокової безпекової допомоги Україні та планують забезпечити фінансування на рівні 40 млрд євро протягом наступного року.

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