Росіяни зібрали на півдні України близько 200 тисяч окупантів, - Сили оборони

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів про кількість російських окупантів на півдні України, передає Укрінформ.
"На півдні Силам оборони України протистоїть близько 200 тисяч осіб", - сказав він.
Речник Сил оборони Півдня України зауважив, що на кожному відтинку лінії бойового зіткнення ворог розподіляє свої сили згідно зі своїми планами. В одних місцях росіяни нарощують зусилля, в інших тримають оборону.
Владислав Волошин наголосив, що зараз ворог не створив угрупування для ведення наступальних дій, натомість на декількох відтинках росіяни створюють додаткові малі штурмові групи кількістю до 10 осіб.