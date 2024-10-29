Росіяни зібрали на півдні України близько 200 тисяч окупантів, - Сили оборони

Росіяни зібрали на півдні України близько 200 тисяч окупантів (ілюстративне фото)

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів про кількість російських окупантів на півдні України, передає Укрінформ.

"На півдні Силам оборони України протистоїть близько 200 тисяч осіб", - сказав він.

Речник Сил оборони Півдня України зауважив, що на кожному відтинку лінії бойового зіткнення ворог розподіляє свої сили згідно зі своїми планами. В одних місцях росіяни нарощують зусилля, в інших тримають оборону.

Владислав Волошин наголосив, що зараз ворог не створив угрупування для ведення наступальних дій, натомість на декількох відтинках росіяни створюють додаткові малі штурмові групи кількістю до 10 осіб.