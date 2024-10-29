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Росіяни зібрали на півдні України близько 200 тисяч окупантів, - Сили оборони

На деяких відтинках росіяни створюють додаткові малі штурмові групи.

Росіяни зібрали на півдні України близько 200 тисяч окупантів, - Сили оборони
Росіяни зібрали на півдні України близько 200 тисяч окупантів (ілюстративне фото)
Фото: скрін-відео

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів про кількість російських окупантів на півдні України, передає Укрінформ.

"На півдні Силам оборони України протистоїть близько 200 тисяч осіб", - сказав він.

Речник Сил оборони Півдня України зауважив, що на кожному відтинку лінії бойового зіткнення ворог розподіляє свої сили згідно зі своїми планами. В одних місцях росіяни нарощують зусилля, в інших тримають оборону. 

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Владислав Волошин наголосив, що зараз ворог не створив угрупування для ведення наступальних дій, натомість на декількох відтинках росіяни створюють додаткові малі штурмові групи кількістю до 10 осіб.

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