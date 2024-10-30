15 п’ятикласників та один восьмикласник Первомайської гімназії ім.Малютіна на Луганщині прийняли присягу на вірність Росії.

На ТОТ України набуває величезних масштабів мілітаризація дітей.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

“П’ятнадцять п’ятикласників та один восьмикласник Первомайської гімназії ім.Малютіна тимчасово окупованої Луганщини прийняли присягу на вірність Росії та пройшли ритуал посвяти у кадети”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед тим дітей понад місяць навчали основи військовій справі, зокрема, стройовій підготовці і “чіткому виконанню команд”.

Центр нацспротиву нагадав, що на ТОТ України у багатьох містах відкриваються військові навчальні заклади. Зокрема, у Старобільську у найближчий час місцевий “кадетський” корпус збільшить свої можливості вп’ятеро, після чого в ньому навчатиметься щонайменше 500 дітей віком від 12 років.