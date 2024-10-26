Внаслідок нічної атаки на Дніпро четверо людей загинули, серед — них дитина (оновлено)

Внаслідок нічної ракетної атаки на місто Дніпро троє людей загинули, серед них – дитина. Ще 20 постраждалих, з них четверо – діти. Восьмеро – госпіталізовані.

Оновлення. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала, з них 7 – у лікарні. 17-річний хлопець у важкому стані.

Фото: Сергій Лисак

Оновлення. За інформацією очільника МВС, внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати. Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені.

Президент Зеленський заявив, що ворожий дрон атакував лікарню імені Мечникова.

Оновлення. Вже 20 постраждалих у Дніпрі. Серед них діти: дівчата 8 та 16 років й двоє 17-річних хлопців. Серед пошкодженого – лише цивільні об'єкти.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок нічної ракетної атаки в місті є руйнування одразу на кількох локаціях. Знищені житлова двоповерхівка та гараж. Пошкоджені 13 багатоквартирних й 2 приватні будинки, 30 авто. Понівечено корпуси лікарні.

"Щойно пролунали вибухи, на допомогу людям примчали всі служби – ДСНС, "швидка", поліція. Працюють і благодійники. Організовані гаряче харчування та напої. Також місцевим надавали психологічну підтримку. Комунунальники вивезли вже 80 т будівельного сміття", – зазначив Лисак.

Бив агресор і по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Застосував дрони-камікадзе та артилерію. Пошкоджена інфраструктура. Без постраждалих.