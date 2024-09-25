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Перекрито канал контрабанди наркотиків на територію України та Близького Сходу

Правоохоронці затримали іноземця, який займався переправленням та торгівлею значних партій наркотиків та психотропів.

Перекрито канал контрабанди наркотиків на територію України та Близького Сходу
Фото: Офіс Генпрокурора

Перекрито канал постачання наркотичних та психотропних речовин на територію України та Близького Сходу, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Правоохоронці затримали іноземця, який займався переправленням та торгівлею значних партій наркотиків та психотропів. 

Наразі активному учаснику організованої групи повідомлено про підозру у контрабанді та незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 15,  ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, учасники організованої групи, до якої входив підозрюваний, купували метадон та α-PVP через Інтернет і переміщували великими контрабандними партіями до Азербайджанської і Турецької Республік та Грузії.

Для незаконного транспортування наркотиків і психотропів вони використовували «мастерклади», поштові відправлення та автобусні перевезення. 

Усі фінансові операції, пов'язані з придбанням та продажем заборонених речовин, здійснювалися виключно криптовалютою. Щомісячний прибуток організованої групи перевищував 5 млн грн.

У вересні 2024 року під вигаданим ім'ям підозрюваний відправив сумку з наркотиками поштовим сервісом до Одеси, яку мала отримати місцева жителька та переправити до м. Стамбул. Крім того,  дві валізи з прихованим вмістом наркотиків він відправив рейсовим автобусом Київ-Стамбул.

Правоохоронці задокументували організовані підозрюваним поштові відправлення та оперативно вилучили обидві партії наркотиків. Загальна вага вилучених речовин становить понад 5 кг, вартість - майже 5 млн грн.

Самого іноземця затримали при спробі перетину державного кордону у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

Наразі підозрюваному обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою. Тривають заходи щодо викриття інших осіб, причетних до вчинення злочину. 

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