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Росіяни завдали по Нікопольщині за день понад 20 атак

Внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих. 

Росіяни завдали по Нікопольщині за день понад 20 атак
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 10 вересня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 10 вересня, Нікопольський район Дніпропетровської області пережив за день понад двадцять атак важкою артилерією та дронами. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкодження отримали адмінбудівля та дитячий садок. Крім того, були понівечені 5 приватних та 2 садові будинки. Обстрілами зачепило 2 господарські споруди та авто, ще одна автівка зайнялася. 

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Також росіяни знищили автомобіль у Марганецькій громаді, в ній же потрощені комунальне підприємство та оселя місцевих. 

Крім того, окупаційні війська били по Покровській та Мирівській громадах, де наслідки наразі з'ясовують.

На щастя, внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих.

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