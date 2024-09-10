Росіяни завдали по Нікопольщині за день понад 20 атак

Внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих.

Сьогодні, 10 вересня, Нікопольський район Дніпропетровської області пережив за день понад двадцять атак важкою артилерією та дронами.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкодження отримали адмінбудівля та дитячий садок. Крім того, були понівечені 5 приватних та 2 садові будинки. Обстрілами зачепило 2 господарські споруди та авто, ще одна автівка зайнялася.

Також росіяни знищили автомобіль у Марганецькій громаді, в ній же потрощені комунальне підприємство та оселя місцевих.

Крім того, окупаційні війська били по Покровській та Мирівській громадах, де наслідки наразі з'ясовують.

На щастя, внаслідок обстрілів минулося без жертв і постраждалих.