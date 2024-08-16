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Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці

Режисер зазначив, що вдалося взяти у полон декількох окупантів.

Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Олег Сенцов
Фото: Фейсбук Олега Сенцова

Український режисер та військовослужбовець Олег Сенцов розповів про полоненого російського військового, якого відправили на війну замість в'язниці.

Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

"Прихватили декілька полонених (не курська область). Молодшому 19 років (буде в листопаді). Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за "косячок". Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі", – написав режисер.

Він зазначив, що вважає полонених обмінним фондом.

"Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні" – прокоментував Сенцов.

Також нагадав, що "воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї". 

"Коли я дивлюся на наших бійців поруч з цими "іноземними туристами", то розумію, що ми перемогаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги", – резюмував військовослужбовець. 

  • Олег Сенцов вже декілька разів отримував поранення. Зокрема, у жовтні минулого року був поранений на фронті. Він також двічі отримував контузію – у липні та у вересні. 
  • У липні Сенцов потрапив під артобстріл та дістав осколкове поранення. У червні режисеру присвоїли звання молодшого лейтенанта.
  • Минулого року він зняв 30-хвилинний документальний фільм про реальність, з якою стикаються українські військові на передовій поблизу Авдіївки.
  • Тим часом кількість полонених у Курській операції сягає 2 тисяч росіян.
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