Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці

Український режисер та військовослужбовець Олег Сенцов розповів про полоненого російського військового, якого відправили на війну замість в'язниці.

Про це він написав на сторінці у фейсбуці.

"Прихватили декілька полонених (не курська область). Молодшому 19 років (буде в листопаді). Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за "косячок". Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі", – написав режисер.

Він зазначив, що вважає полонених обмінним фондом.

"Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні" – прокоментував Сенцов.

Також нагадав, що "воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї".

"Коли я дивлюся на наших бійців поруч з цими "іноземними туристами", то розумію, що ми перемогаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги", – резюмував військовослужбовець.