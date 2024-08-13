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Через українську боротьбу Росії треба відводити війська з Калінінграда, - міністр оборони Литви

У Литві називають це “демілітаризацією” Калінінграда.

Через українську боротьбу Росії треба відводити війська з Калінінграда, - міністр оборони Литви
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас
Фото: EPA/UPG

Не чутно, щоб Україна в Курській області Росії перетинала які-небудь червоні лінії. 

Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє “Суспільне”.

"Я кажу литовському народу: “Ви подивіться, як українці за вас борються, тому що через їхню боротьбу їм [Росії] треба відводити війська з Калінінграда”. Ми навіть називаємо це “демілітаризацією” Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", - зазначив міністр оборони Литви.

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Лаурінас Кащюнас наголосив, що операція ЗСУ в Курській області підтримала моральний дух не лише України, а й литовського суспільства, отже литовці хочуть ще більше підтримувати українців.

Міністр оборони Литви повідомив, що його країна лобіює надання Україні дозволу на використання Україною засобів дальнього ураження на території РФ. 

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