Війська РФ вдарили вранці по Краматорську, четверо постраждалих

Російська армія вранці 11 серпня завдали удару по інфраструктурному об'єкту в Краматорську, внаслідок атаки поранені чотири людини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об'єкту. Наразі відомо про чотирьох поранених: 1 людина у важкому стані — її оперують, 2 отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще 1 людина не потребує допомоги", — ідеться у повідомленні.

Остаточну інформацію щодо руйнувань і кількості постраждалих внаслідок атаки ОВА встановлює.