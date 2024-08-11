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Війська РФ вдарили вранці по Краматорську, четверо постраждалих

Інформацію щодо руйнувань і кількості постраждалих внаслідок атаки ОВА встановлює.

Війська РФ вдарили вранці по Краматорську, четверо постраждалих
обстріл Краматорська
Фото: Вадим Філашкін

Російська армія вранці 11 серпня завдали удару по інфраструктурному об'єкту в Краматорську, внаслідок атаки поранені чотири людини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Другий ранок поспіль росіяни б'ють по Краматорську. Сьогодні — знову по інфраструктурному об'єкту. Наразі відомо про чотирьох поранених: 1 людина у важкому стані — її оперують, 2 отримали легкі поранення — їм надали необхідну медичну допомогу, ще 1 людина не потребує допомоги", — ідеться у повідомленні.

Остаточну інформацію щодо руйнувань і кількості постраждалих внаслідок атаки ОВА встановлює.

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