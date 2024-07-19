​Як в Україні працюватиме держстандарт соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю

У липні в агенції Укрінформ громадська спілка «Центр відповідальної гри» (RGC) провела круглий стіл, де обговорила реалізацію проєкту Державного стандарту соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю.

Участь в події взяли представники державних органів, закладів соціальної підтримки та реабілітації, відповідального бізнесу і медіа, а також — психологи й психіатри. На регіональному рівні до обговорення долучилися понад 17 представників обласних адміністрацій та центрів соціальних послуг.

В ході обговорення директорка Громадської спілки «Центр відповідальної гри» Ольга Ісаєва зазначила, що затвердження стандарту стане основою для розбудови комплексної системи заходів із попередження ігрової залежності та подолання її негативних наслідків в Україні.

Саме про процедуру розробки, погодження та подальшого впровадження державного стандарту розповів Володимир Хаджинов, державний експерт Міністерства соціальної політики України. Він зазначив, що надалі буде проведене навчання соціальних працівників для забезпечення практичної реалізації проєкту.

Володимир Хаджинов, державний експерт Міністерства соціальної політики України

Тетяна Синіцька, кандидатка психологічних наук та керівниця психологічного напрямку RGC, висловилася про психологічний аспект надання соціальних послуг. Також Тетяна поділилась першими результатами апробації стандарту на базі центру соціально-психологічної підтримки «Простір життя» та майбутніми просвітницькими програмами й створення посібника для психологів.

Тетяна Синіцька, кандидатка психологічних наук та керівниця психологічного напрямку RGC

Про важливість необхідності визначення територіальними громадами потреби в соціальній послузі та забезпечення її фінансування поділився Василь Білоус, начальник відділу координації надання соціальних послуг НСССУ.

Василь Білоус, начальник відділу координації надання соціальних послуг НСССУ

В рамках проєкту необхідна актуалізація переліку надавачів соціальної послуги, щоб люди з ризиком ігрової залежності отримували необхідну допомогу. Цю тему розкрила членкиня КРАІЛ Христина Дутка, яка також наголосила про важливість співпраці держави та громадянського суспільства на всіх етапах процесу: розробка стандарту, запровадження, реалізація та контроль якості надання.

Христина Дутка, членкиня КРАІЛ

Ксенія Тюрікова, директорка з комунікацій компанії FAVBET

Представниця та директорка з комунікацій компанії FAVBET — головного мецената проєкту — Ксенія Тюрікова зазначила роль організаторів азартних ігор у попередженні ігрової залежності та готовність і надалі співпрацювати з державними органами та громадськими організаціями, підтримуючи їхні ініціативи.

Команда «Центру відповідальної гри» (RGC) надалі планує навчати соціальних працівників роботі зі стандартом, підготувати спеціальний посібник для них, а також — опрацювати питання забезпечення фінансування соціальної послуги й інформування населення про ризики азартних ігор.