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Прокуратура Києва передала справу щодо цензури в “Укрінформі” до столичної поліції, - Ірина Геращенко

Така відповідь надійшла на запит народної депутатки Ірини Геращенко.

Прокуратура Києва передала справу щодо цензури в “Укрінформі” до столичної поліції, - Ірина Геращенко
народна депутатка Ірина Геращенко
Фото: надано Аліною Загоруйко

Київська міська прокуратура передала справу щодо “темників” в Українському національному інформаційному агентстві “Укрінформ” до Головного управління Національної поліції у м. Києві. 

Про це повідомила у своєму Телеграм-каналі народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко з посиланням на відповідь Київської міської прокуратури на її запит щодо цензури в Укрінформі.

Геращенко також оприлюднила фото відповіді прокуратури, де, зокрема, зазначено, що її звернення, “яке надійшло з Офісу Генерального прокурора, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення… згідно з компетенцією відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства направлено до розгляду до Головного управління Національної поліції у м. Києві”.

Відповідь прокуратури на запит народної депутатки Ірини Геращенко
Відповідь прокуратури на запит народної депутатки Ірини Геращенко

  • Як відомо, у травні "Українська правда" оприлюднила матеріал про скандали в агентстві за час, коли ним керував ставленик Офісу Президента Олексій Мацука. Зокрема, йдеться про цензуру, "темники" і звільнення низки працівників. 
  • Мацука свою причетність до "темників" відкинув. Водночас, кілька кореспондентів регіональної редакції Укрінформу підтвердили наявність “темників” в агентстві.
  • 29 травня голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин відреагував на події довкола агентства "Укрінформ" і заявив, що звернеться до Нацради та Генпрокурора Андрія Костіна.
  • "За фактами щодо ситуації в УКРІНФОРМ планую звернутися до Національної ради та Офісу Генерального прокурора. Подяка журналістам, які не враховували "рекомендації", - зазначив нардеп.
  • 12 червня Юрчишин повідомив, що справу щодо “темників” передали до Київської міської прокуратури.
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