Прокуратура Києва передала справу щодо цензури в “Укрінформі” до столичної поліції, - Ірина Геращенко

Київська міська прокуратура передала справу щодо “темників” в Українському національному інформаційному агентстві “Укрінформ” до Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Про це повідомила у своєму Телеграм-каналі народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко з посиланням на відповідь Київської міської прокуратури на її запит щодо цензури в Укрінформі.

Геращенко також оприлюднила фото відповіді прокуратури, де, зокрема, зазначено, що її звернення, “яке надійшло з Офісу Генерального прокурора, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення… згідно з компетенцією відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства направлено до розгляду до Головного управління Національної поліції у м. Києві”.

Відповідь прокуратури на запит народної депутатки Ірини Геращенко