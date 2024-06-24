Іспанія передала Україні другу партію ракет до ППО Patriot, - ЗМІ

Україна отримала від Іспанії другу партію ракет до комплексів ППО Patriot.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на новинне агентство EFE, посилаючись на власні джерела в іспанському уряді.

Передача ракет відбулась 21 червня, повідомляють джерела іспанського видання.

Крім ракет до Patriot, Україна отримала другу партію танків Leopard, різні типи боєприпасів, системи боротьби з безпілотниками, оптико-електронні системи спостереження та стеження, а також турелі з дистанційним озброєнням.